Facebook предложила СМИ три млн долларов в год за размещение новостей

Такое предложение было сделано в том числе ABC, The Washington Post, The Walt Disney Company, Bloomberg, Dow Jones.

Руководство социальной сети Facebook планирует платить ведущим американским СМИ по три млн долларов в год за возможность размещать их контент на своей специальной вкладке, сообщает The Wall Street Journal.



Так, Facebook остановила свой выбор на следующих СМИ: телекомпания ABC, газета The Washington Post, агентство Bloomberg, а также The Walt Disney Company и Dow Jones, передает Корреспондент.



Новая новостная вкладка может появиться в Facebook уже этой осенью.



Издания будут свободны в выборе размещаемого контента. Возможно будет размещать целиком статью или только заголовок, при открытии которого будет осуществляться переход на сайт издания.