Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни

Ученые отмечают, что частые позывы к мочеиспусканию в ночное время не являются признаками старения организма, но говорят об опасности возникновения ряда заболеваний.

Ноктурия - необходимость просыпаться из-за позывов к мочеиспусканию чаще одного раза за ночь - может свидетельствовать о повышенной вероятности возникновения у человека диабета, ослабленном иммунитете, болезнях сердца и онкозаболеваниях, передает Униан.

Об этом свидетельствуют результаты исследования британских ученых, сообщает The Sun.

Кроме того, по словам исследователей, ночные походы в туалет могут провоцировать психические проблемы, такие как повышенная тревожность, депрессия, психоз.

Одной из причин ноктурии может являться и избыточная выработка мочи организмом. Это также считается признаком диабета. При появлении признаков ноктурии стоит незамедлительно обратиться ко врачу.