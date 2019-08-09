Молдова на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции

В Молдове растет число ВИЧ-инфицированных. По темпам распространения наша страна находится на четвертом месте в Европе - 20 случаев на 100 тысяч населения. Каждый год по меньшей мере 800 человек узнают о том, что у них вирус иммунодефицита человека.

Всего же в нашей стране свыше 9000 ВИЧ-положительных.

"По сравнению с 2016 и 2017-ым, когда регистрировали по 800 новых случаев ВИЧ, мы наблюдаем небольшой рост в 2018-ом году - 905 новых случаев", - отметил координатор Нацпрограммы по контролю над ВИЧ Юрий Климашевский.

Чаще всего вирус выявляют у мужчин.

"ВИЧ диагностируют не только у людей из групп риска. Любой может заразиться", - добавил Юрий Климашевский.

Неправительственные организации призывают следить за состоянием здоровья и регулярно сдавать анализы на ВИЧ-СПИД. Своевременное обнаружение заболевание позволит вовремя начать лечение. В нашей стране лекарства для ВИЧ-инфицированных бесплатные.

"То что нам нужно в первую очередь делать - сделать все необходимое, чтобы люди, которые уже живут с ВИЧ, узнали о своем ВИЧ-статусе. Для этого в стране был изменен алгоритм тестирования. Он упрощен и занимает меньше времени. Есть альтернативы. Человек может сдать тест на ВИЧ не только в мед.учреждении, но и в НПО", - подчеркнул директор ОА "Позитивная Инициатива" Руслан Поверга.

В организации "Позитивная инициатива" сдать тест на ВИЧ можно в мобильной клинике. С начала этого года в ней протестировали свыше 600 человек, вирус выявили у 62-ух.

"Тестирование длится около 10-15 минут, не занимает много времени. В то же время оно позволяет объемно и понятно объяснить человеку что такое ВИЧ-инфекция, и как себя защитить и защитить своих близких", - рассказала социальный ассистент О.А. "Позитивная инициатива" Наталья Курбасова.

Желающих пройти тестирование всегда хватает.

"Это очень удобно, все стерильно, а тест длится всего пару минут".

Специалисты рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ хотя бы раз в год.