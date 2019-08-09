Хакеры атаковали город в Финляндии

Объектом кибератаки стала городская сеть образования, в которой обнаружили вредоносную программу.

Хакеры совершили атаку на образовательную сеть финского города Пори. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило Yle со ссылкой на городскую администрацию, передает Корреспондент.

"Образовательная сеть города Пори подверглась хакерской атаке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационный взлом был замечен в образовательной сети.

В сервере городской сети образования была установлена вредоносная программа, через которую злоумышленники попытались собрать данные. Это, возможно, поставило под угрозу защиту личной информации пользователей – электронную почту и пароли.

В качестве меры предосторожности пароли всех пользователей были изменены.