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Медовый Спас 2019: дата, традиции, что категорически нельзя делать в этот праздник
// фото: Pixabay
11:17, 09 Aug 2019
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Череду августовских Спасов откроет Медовый, он же Маковый, или Спас на воде. Этот праздник отмечается 14 августа. На этот день приходится и начало Успенского поста, который продлится до 27 августа.

Медовый Спас 2019: когда

В 2019 году Медовый Спас отмечается в среду, 14 августа. Этот праздник — непереходящий, то есть приходится каждый год на одну и ту же дату. У этого праздника есть еще одно название — Маковей, оно произошло от имени семи мучеников Ветхого Завета — Маковеев, передает Униан.

Первый Спас: история праздника

По церковному календарю этот день называется Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно преданию, когда-то в Константинополе бушевала страшная эпидемия. И якобы именно в этот день из храма Святой Софии вынесли частицу креста, на котором был распят Иисус, чтобы ей освятить воду в водоемах. И именно после этого эпидемия в городе закончилась.

В этот день освящают воду в реках и родниках, которая после этого считается священной. Именно поэтому Медовый Спас еще называют Мокрым. Название Спас связано и с Иисусом Христом — Спасителем.

Традиция праздника Медового Спаса 

На Медовый Спас в храмах принято освящать мед нового сбора, свежий мак, цветы и плоды нового урожая. Также в этот праздник пекут пряники и другую выпечку с медом и маком, постные блины. В храмах в этот день освящают еще и воду, которая после этого якобы приобретает целебные свойства, защищая от болезней и сглаза. На Первый Спас принято ходить в церковь и молиться. Считается, что в этот день отпускаются все женские грехи.

Что святят в церкви на Медовый Спас

В этот день в храме принято святить мак, букеты из полевых цветов, мед или соты, воду. Букеты из трав и цветов, собранные для освящения в церкви, называют "маковейками".

Что нельзя делать на Маковея:

- устраивать шумных гулянок;

- громко разговаривать;

- заниматься уборкой дома;

- браться за тяжелую работу;

- ссориться и ругаться;

- желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;

- поскольку на этот день приходится начало поста, существуют и запреты в еде: можно употреблять только невареную растительную пищу

– сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб.





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