В Канаде банк простил клиентам все долги

В банке не пояснили причины такого решения, но эксперты считают, что это связано с уходом американского банка из Канады, из-за чего администрирование долга стало нерентабельным.

Американский банк Chase списал все долги владельцам кредитных карт в Канаде. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило CBC News.

Отмечается, что списание коснулось держателей кредитных кобрендинговых карт, выпущенных в сотрудничестве с Amazon и Marriott, передает Корреспондент.

В банке не объяснили причины своего решения, но эксперты связывают его с тем, что Chase покинул канадский рынок еще в прошлом году и расходы на администрирование долга были, вероятно, выше, чем потенциальная прибыль.

"В конце концов мы поняли, что такое решение будет лучшим для всех сторон, особенно наших клиентов", - отметила пресс-секретарь банка Мария Мартинез.

В банке также не раскрыли информацию о том, сколько клиентов попали под списание и общую сумму прощеного долга.