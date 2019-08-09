Супертайфун надвигается на Китай

Из-за надвигающегося супертайфуна Лекима в Китае объявлен наивысший красный уровень опасности.

Наивысший красный уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны супертайфуна Лекима. Соответствующее уведомление опубликовала Центральная метеорологическая служба страны в пятницу, 9 августа.



Тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 километров в час. Его эпицентр находится в настоящее время примерно в 280 километрах от восточного побережья Китая, передает Корреспондент.



Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун, скорость ветра в центральной части которого сейчас составляет 216 километров в час, достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян и ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань.



Ожидается, что тропический циклон накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 километров в час.