Раскрыто существование темной материи до Большого взрыва

Физики предположили существование темной материи до него в виде скалярных частиц с нулевым спином.

Ученые, представляющие Университет Джона Хопкинса, выдвинули гипотезу о существовании темной материи до Большого взрыва. Об этом пишет ScienceAlert.

Исследователи полагают, что она может объяснять весь механизм Большого взрыва, передает Корреспондент.

Согласно общепринятой модели, во Вселенной в первые 10 в минус 36-й степени секунды произошла инфляция - экспоненциальное расширение пространства. При этом Большим взрывом принято считать условия, которые существовали в конце инфляции.

С учетом того, что темная материя могла быть создана после Большого взрыва, физики должны были бы давно ее обнаружить в ходе экспериментов с ускорителями элементарных частиц.

Однако темная материя могла бы существовать в виде скалярных частиц с нулевым спином, которые в большом количестве появились во время инфляции. Присутствие этих частиц можно обнаружить с помощью астрономических наблюдений.

Физики до сих пор не могут установить, что являет собой темная материя. Они склоняются ко мнению, что она может включать в себя трудно обнаруживаемые объекты из обычного вещества, а также те элементарные частицы, которые до настоящего времени не были открыты.