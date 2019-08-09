СМИ: Актер из Друзей превратился в затворника

Мэттью Перри, сыгравший в телешоу Черндлера Бинга, практически все свое время проводит в апартаментах в отеле.

Актер Мэттью Перри, который прославился после роли Чендлера Бинга в сериале Друзья, стал предпочитать образ жизни затворника. По информации New Idea, он практически не покидает расположенный в отеле пентхаус, который стоит семь тысяч долларов в сутки, передает Корреспондент.

Известно, что ранее актер злоупотреблял спиртным, из-за чего проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Однако приближенные к актеру люди заявляют, что Перри вновь потянуло к алкоголю.

"Вряд ли кто-то узнает его [в отеле], потому что он такой неопрятный в сравнении с тем, каким его помнят люди", - отметил собеседник издания.

По его словам, кинозвезда покидает номер в отеле лишь для того, чтобы купить сигареты или посетить больницу.