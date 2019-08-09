В Украине заинтересовались, как приднестровский лидер получил украинское гражданство

Кишинев, 9 августа. Наличие у президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского украинского паспорта может осложнить отношения Молдовы с Украиной, ведь Кишинев не предоставлял гражданства лидерам республик Донбасса. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала ICTV журналист-международник Юрий Мацарский.

Как сообщает "ИНФОТАГ", он заинтересовался, что может связывать "так называемые власти Приднестровья с продажной частью украинского чиновничества", напомнив, что Красносельский "частенько наведывался в Киев и даже хотел открыть там официальное представительство непризнанной республики".

"В истории с Красносельским много неудобных вопросов. Кто и на каком основании дал ему паспорт? Зачем он приезжает в Украину? С кем тут встречается и ведет переговоры. Молдова может в любой момент потребовать дать ответы на эти вопросы. Кишинев же не принимает у себя фейковых лидеров фейковых ЛНР/ДНР, не дает им свои паспорта и не обсуждает возможности открытия своих представительств. Правила взаимоотношений с пособниками оккупантов и сепаратистами должны быть одинаковыми для всех", - считает Мацарский.

Он выразил недоумение и тем, что Красносельский "еще не так давно числился в розыске в Украине, но по загадочной причине пропал из списков незадолго до своего избрания президентом".

По словам журналиста, Россия неоднократно использовала сценарий удержания бывших советских республик в сфере своего влияния, обкатанный в Приднестровье почти 30 лет назад, в том числе и не так давно в Донбассе.