В США мужчина зарезал четверых и ранил двоих случайных прохожих

Среди убитых - охранник супермаркета, прохожий возле ресторана быстрого питания, два человека из жилищного комплекса преступника. Еще два случайных прохожих ранены. Мужчина в Калифорнии, США, совершил череду нападений, оставив после себя восемь мест преступлений, четыре убитых и два раненных человека. Об этом сообщает CNN в пятницу, 9 августа.

Сначала он ограбил квартиру в жилищном комплексе, где проживал сам. Затем он ограбил пекарню, угрожая оружием, а затем сбежал оттуда с наличными. Затем он вернулся в свой жилищный комплекс, где встретил жертв первого ограбления, между ними произошла стычка, и он их зарезал, передает Корреспондент.

На этом мужчина не остановился. Также угрожая ножом продавцу, он ограбил магазин и сбежал с деньгами. Затем он вломился в офис страховой компании и ударил ножом работавшую там женщину, а потом и мужчину, который сидел в глубине офиса. Обоих госпитализировали с серьезными ножевыми ранениями, но врачи прогнозируют, что они выживут.

Затем злоумышленник напал на мужчину, который заправлял машину на заправке. Свидетели говорят, что преступник достал "два больших мачете" и почти отрубил нос жертве, а также ударил его в спину.

Он также убил случайного прохожего возле ресторана быстрого питания, а потом вломился в супермаркет, убил охранника, отнял у него пистолет и открыл стрельбу по людям.

Мотивы преступления неизвестны. Полиция заявила, что о мужчине и ранее было известно, что он является членом банды. После задержания он не перестал вести себя агрессивно - будучи с ног до головы в крови, он говорил, что это "томатный сок".