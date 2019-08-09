В полночь Майя Санду объявила кандидатов в Конституционный суд

Правительственная комиссия составила шорт-лист претендентов в судьи Конституционного суда. Собеседование, которое продолжалось до полуночи, прошли четверо из 12-ти, допущенных к конкурсу. Это Люба Шова, Эдуард Щербенко, Владимир Гросу и Николай Рошка.

"Поскольку все они набрали почти одинаковое количество баллов, принято решение предложить правительству шорт-лист из четырех кандидатов".

Премьер-министр объяснила, почему объявление сделали в ночь с четверга на пятницу.

"Регламент предусматривает, что все должны пройти собеседование в один день. Мы не могли сделать перерыв, иначе вопросы стали бы известны. Собеседования были долгими, а затем нам понадобилось несколько часов, чтобы подвести итоги", - подчеркнула премьер-министр Майя Санду.

Правительство должно выдвинуть двоих судей КС. Их выберут в ближайшее время.