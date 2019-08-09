ВСП объявила конкурс на должность главы Генпрокуратуры

Высший совет прокуроров объявил конкурс на пост главы генеральной прокуратуры. Документы принимают с сегодняшнего дня до 10 сентября.

Хотя министр юстиции просила с этим повременить. Олеся Стамате заявила, что в регламент проведения конкурса готовят поправки. Но в Высшем совете посчитали, что это приведет к политизации отбора.

Должность генерального прокурора стала вакантной месяц назад, после отставки Эдуарда Харунжена. Он объявил, что покидает пост из-за беспрецедентного политического давления. Исполняющим обязанности главы ведомства назначили Дмитрия Робу.