В Черном море второй день ищут мальчика

Отчим вместе с пасынком-подростком купались на несанкционированном пляже в Одесской области, когда их накрыло волной.

Малолетний мальчик пропал в Черном море вечером 7 августа после того, как его вместе с отчимом во время купания накрыло волной и унесло в море. Подростка до сих пор ищут. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в селе Григорьевка Лиманского района Одесской области. Мальчик 2006 года рождения вместе с отчимом 1966 года рождения пошли купаться на несанкционированный пляж, где их накрыло волной и унесло в море,передает Корреспондент.

Мужчину, как отмечается, удалось спасти пограничникам на катере. Мальчика ищут водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели получили вызов 7 августа в 20:00.

"Для поисков пропавшего также задействована пограничная служба, катер ПРК-01 Морской поисково-спасательной службы и катер Акура порта Южный. В общем вместе обследовано 25 километров побережья и дно Черного моря на площади 14350 кв. м", - указали спасатели, отметив, что поиски продолжаются.