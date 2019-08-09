В дом престарелых, расположенный в городе Раанана, заехала 74-летняя женщина на своем автомобиле. Прямо в вестибюль, обрушив стеклянные двери и сбив стулья для посетителей. Машину остановила стена.
Несколько посетителей заведения для пожилых ловко увернулись от легковушки, и по этой причине в результате происшествия пострадали всего три человека, включая женщину, сидевшую за рулем автомобиля.
Полученные ими травмы, по информации издания Hidabroot, не несут опасности для жизни, передает Вести.
По словам очевидцев, виновница аварии была крайне взволнована. Причиной случившегося она назвала "потерю контроля над автомобилем".
Комментарии
- Сериал "Беверли-Хиллз" вернулся - вышла первая серия
- В США мужчина зарезал четверых и ранил двоих случайных прохожих
- Медовый Спас 2019: дата, традиции, что категорически нельзя делать в этот праздник
- 9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
- Гороскоп на 9 августа 2019: астрологи рассказали, что звезды сулят каждому знака Зодиака
- Умер лидер группы Silver Jews Дэвид Берман
- Прощальный поцелуй: в Перу влюбленные потеряли равновесие и упали с моста
- В ООН рассказали, как лентяи могут помочь спасти мир
- Обезьянка позаботилась об экологии и стала звездой сети
- Полиция расследует загадочную смерть туристки, выпавшей из самолета
- Жители села Цынцэрены пикетировали министерство внутренних дел,требуя объяснений
- Huawei презентовала свою операционную систему Harmony
- Пожилая женщина в Израиле заехала на машине в вестибюль дома престарелых
- Сериал "Беверли-Хиллз" вернулся - вышла первая серия
- В Черном море второй день ищут мальчика
- Новые обвинения в адрес президента
- В Турции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие
- В Единцах 25-летнего мужчину убил его ровесник
- Прощальный поцелуй: в Перу влюбленные потеряли равновесие и упали с моста
- Apple начала предупреждать владельцев iPhone о рисках неавторизованной замены батарей
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"
- Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp
- Названа неуязвимая для рака группа крови
- Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei