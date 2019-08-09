Huawei презентовала свою операционную систему Harmony

Она предназначается для разных гаджетов - от смартфонов до интеллектуальных колонок, носимых устройств и автомобильных систем.

Huawei официально анонсировала свою новую операционную систему HarmonyOS, которую, по слухам, она разрабатывает, чтобы снизить свою зависимость от Android. В Китае программное обеспечение будет известно, как Hongmeng. Об этом пишет The Verge.

Компания утверждает, что операционная система предназначена для разных гаджетов - от смартфонов до интеллектуальных колонок, носимых устройств и автомобильных систем, передает Корреспондент.

Операционная система будет выпущена как платформа с открытым исходным кодом во всем мире, чтобы поощрять принятие.

Последние месяцы ходило много слухов о внутренней операционной системе Huawei с тех пор, как Google приостановила действие ее лицензии на Android еще в мае. Это произошло после решения правительства США включить Huawei в черный список компаний. Huawei не скрывает, что работает над собственной ОС, но неясно, в какой степени Harmony сможет заменить Android.