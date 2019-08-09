Жители села Цынцэрены пикетировали министерство внутренних дел,требуя объяснений

Жители села Цынцэрены пикетировали министерство внутренних дел, требуя объяснений у Андрея Нэстасе за поведение его подчиненных. Люди говорят, что полиция жестоко разогнала акцию протеста в селе, на которой добивались закрытия свалки.

"Не выкручивай мне руки, не смей меня толкать. Иди и подай на меня в суд. Для этого есть суд".

В среду жители Цынцэрен перекрыли дорогу к свалке, требуя встречи с представителями центральных властей. Полиция, по их словам, применила силу без предупреждения.

"Меня толкнули, сзади ударили чем-то по голове. Смотрите, как мужчины меня держали. Я просила отпустить, не выкручивать руки, а они не слушали", - поделилась жительница села Цынцэрены Валентина Погребан.

"Мне выкрутили руки, бросили на землю и тащили метров двадцать. Потом коленями прижали к земле. Поведение полицейских было варварским, так нельзя. Мы будем стоять и два, и три дня, пока не примут меры", - рассказала местная советница села Цынцэрены Люба Илован.

"Я всегда симпатизировал "Платформе DA", с ней были связаны все надежды. А теперь я вижу, как нападают на людей. Это недопустимо", - отметил сотрудник мэрии села Цынцэрены Виталий Пашкан.

Андрей Нэстасе к манифестантам не вышел, а с другими представителями министерства, как заявили в пресс-службе, они говорить не захотели.

"К этим людям вышел госсекретарь. Им предложили войти, обсудить проблему и написать жалобу, чтобы прояснить ситуацию. К сожалению, люди отказались". - заявила пресс-секретарь МВД Лилиана Пушкашу.

Свалку в Цынцэренах, куда свозят мусор из Кишинева, однажды уже закрывали по требованию местных жителей, но открыли снова. Люди жалуются на невыносимый запах и боятся распространения инфекции.