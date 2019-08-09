Условия, навязанные МВФ, ударят по экономике

Соглашение с Международным валютным фондом в том варианте, который согласован с правительством, ударит по экономике. Так считает экс-министр финансов и нынешний президентский советник Ион Кику.

"Условия, навязанные МВФ, неадекватны. Молдова не в той ситуации, чтобы принимать ультиматумы чиновников фонда", - пишет Ион Кику.

По его словам, последствия "диктата" последней оценочной миссии уже очевидны. "Национальный банк по прямому указанию чиновников фонда повысил базисную ставку с 6,5% до 7,5%", - отмечает экс-министр. И добавляет, что сказывается на кредитовании малого бизнеса и участниках программы Prima Casă.

Накануне и президент Игорь Додон заявил, что правящая коалиция, восстанавливая отношения с внешними партнерами, не должна забывать о национальных интересах. Если эти соглашения не ведут к повышению уровня жизни, их нужно пересмотреть, - считает президент.

Договор об условиях перечисления очередного кредитного транша до сих пор не опубликован. В кабмине заявили, что его обнародуют после доработки. Но признали, что МВФ настоял на повышении налогов. В частности - НДС для сектора HORECA, что вызвало недовольство в бизнес-среде.