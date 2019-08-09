Строительство летнего театра в Калараше завершат к концу сентября

В Калареше полным ходом идет строительство летнего театра. Комплекс на 700 зрителей планируют открыть в конце сентября.

Это проект. Тут главная сцена, а здесь - центральный вход. Домик для охраны и касса.

Семь с половиной миллионов леев на строительство театра город получил от Национального фонда регионального развития. Проект попал в число победивших в прошлогоднем конкурсе. Обустроить решили давно заброшенную площадку.

"Рельеф для строительства не очень удобный. Были проблемы с экскаватором, бетонированием. Но теперь работа идет как по маслу", - рассказал прораб Ион Раду.

"Здесь можно устраивать какие угодно спектакли и концерты. У нас в каждом селе есть фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли, которые смогут здесь выступать. Так мы сможем сохранить традиции, которые понемногу забываются", - отметил мэр Калараша Николае Мельник.

Жители города с нетерпением ждут открытия.

"Будет, куда прийти отдохнуть. Концерты на свежем воздухе сейчас в моде".

"Для молодежи это важно. И нам бюджет, где погулять с внуками. Раньше здесь была разруха, теперь все меняется".

"Хорошо, что культурные мероприятия будут проходить под открытым небом. Как в кишиневском Зеленом театре".

Деньги на строительство и ремонт культурных учреждений также получили Страшенский, Ниспоренский и Унгенский районы.