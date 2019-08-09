В Калареше полным ходом идет строительство летнего театра. Комплекс на 700 зрителей планируют открыть в конце сентября.
Это проект. Тут главная сцена, а здесь - центральный вход. Домик для охраны и касса.
Семь с половиной миллионов леев на строительство театра город получил от Национального фонда регионального развития. Проект попал в число победивших в прошлогоднем конкурсе. Обустроить решили давно заброшенную площадку.
"Рельеф для строительства не очень удобный. Были проблемы с экскаватором, бетонированием. Но теперь работа идет как по маслу", - рассказал прораб Ион Раду.
"Здесь можно устраивать какие угодно спектакли и концерты. У нас в каждом селе есть фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли, которые смогут здесь выступать. Так мы сможем сохранить традиции, которые понемногу забываются", - отметил мэр Калараша Николае Мельник.
Жители города с нетерпением ждут открытия.
"Будет, куда прийти отдохнуть. Концерты на свежем воздухе сейчас в моде".
"Для молодежи это важно. И нам бюджет, где погулять с внуками. Раньше здесь была разруха, теперь все меняется".
"Хорошо, что культурные мероприятия будут проходить под открытым небом. Как в кишиневском Зеленом театре".
Деньги на строительство и ремонт культурных учреждений также получили Страшенский, Ниспоренский и Унгенский районы.
Комментарии
- Жители села Цынцэрены пикетировали министерство внутренних дел,требуя объяснений
- Молдова на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции
- Жильцы аварийной многоэтажки в Атаках до сих пор без крова
- Совет по телерадиовещанию и Совет по конкуренции реорганизуют
- В Кишиневе стартовал первый международный кинофестиваль "Dac Film Fest"
- Бюджетники будут отдыхать с 24 по 27 августа
- На сотрудников "Почты Молдовы" оказывают давление
- Волонтеры благоустроили сквер у театра имени Чехова
- Без воды в 21 веке: Жители села Тодирешты годами носят воду ведрами из дальних колодцев
- Единственная в стране сельская больница вновь будет получать необходимое финансирование
- Жителю Сорок грозит три года тюрьмы за мошенничество в социальных сетях
- Машину из свадебного кортежа угнал 19-летний гость
- Взломан официальный сайт Партии коммунистов
- 5 самых опасных взлетно-посадочных полос аэропортов
- В Румынии один человек умер от лихорадки Западного Нила
- Новые обвинения в адрес президента
- В Турции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие
- Apple начала предупреждать владельцев iPhone о рисках неавторизованной замены батарей
- Недовольны ужесточением налоговой политики и грозят забастовкой
- Жильцы аварийной многоэтажки в Атаках до сих пор без крова
- Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp
- Названа неуязвимая для рака группа крови
- Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei