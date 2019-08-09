Вы достаточно смелы, чтобы приземлиться на эти 5 самых опасных взлетно-посадочных полос аэропортов? Посмотрим правде в глаза: путешествия могут быть довольно напряженными время от времени, и это касается не только планирования логистики и обеспечения того, чтобы все было в порядке.
Не все страхи перед полетом неоправданны. Так, некоторые из направлений имеют худшие взлетно-посадочные полосы в аэропортах. Если вы один из многих людей, страдающих фобией, информационное агентство «Экспресс-Новости» предупреждает: держитесь подальше от этих самых опасных взлетно-посадочных полос аэропортов, передает Рамблер.
Международный аэропорт Гибралтар, Гибралтар
Этот аэропорт может выглядеть совершенно нормально, на первый взгляд. Однако при ближайшем рассмотрении вы можете изменить свое мнение. Исключительная особенность этого аэропорта — основная посадочная полоса, которая проходит через главную улицу города. Каждый раз, когда самолет должен приземлиться или взлететь, транспортные средства в населенном пункте должны остановиться.
Ледяная взлетно-посадочная полоса, Антарктида
Ледяная взлетно-посадочная полоса — одна из трех основных взлетно-посадочных полос, используемая для доставки грузов и исследователей на станцию Мак-Мердо в Антарктиде. Она был разработана, чтобы позволить Boeing 757 доставлять туда пассажиров. Как вы, вероятно, можете себе представить, реальные опасности для этого аэропорта связаны главным образом с экстремальными погодными условиями. Дизайн или расположение аэропорта не так уж и плохи.
Аэропорт Густава III, Сен-Бартелеми
В этом аэропорту невероятно короткая взлетно-посадочная полоса. Обычно на ней размещаются небольшие самолеты, перевозящие менее двадцати пассажиров. Взлетно-посадочная полоса находится у подножия склона, который заканчивается на пляже. Кроме того, самолеты проявляют осторожность при заходе на посадку из-за движения на вершине холма. Абсолютная изюминка в этом аэропорту — взлет. Он буквально происходит над головами людей, которым может не повезти оказаться рядом.
Аэропорт Камдо Бамда, Тибет
Тибет расположен в самых высоких горах мира Гималаях. Таким образом, Камдо Бамда является одним из самых высоко расположенных аэропортов в мире. Он был создан в районе, который находится на высоте 14 000 футов над уровнем моря. Хорошей новостью является то, что его взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 мили считается самой длинной в мире. Однако низкая концентрация кислорода на такой высоте может вызвать некоторый дискомфорт для новичков. И это не единственная проблема. Высотный подъем также снижает эксплуатационные характеристики авиационных двигателей, что делает посадку кошмарной для всех в самолете.
Аэропорт имени Хуанхо Э. Ираускина, остров Саба
Этот аэропорт — не более, чем взлетно-посадочная полоса длиной 1300 футов. Она окружена высокими скалами, очень близко подходит к крутому склону, ведущему прямо к океану. Большие самолеты даже не пытаются приземлиться там.
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