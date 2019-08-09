Взломан официальный сайт Партии коммунистов

Официальный сайт Партии коммунистов взломали хакеры.

На главной странице оставили признания в любви к Исламскому государству и угрозы в адрес Дональда Трампа. Убрали их через несколько часов. В пресс-службе партии заявили о намерении обратиться в полицию.

Ответственность за взлом взял на себя тот же хакер, который в 16 году атаковал несколько сайтов в Румынии.

В частности, он взломал страницы комиссии арбитров и сайт федерации футбола соседней страны.