Машину из свадебного кортежа угнал 19-летний гость

Машину из свадебного кортежа угнал 19-летний парень из Яловен. Он был гостем торжества, и, по его же признанию, решил покатать новых знакомых - двух несовершеннолетних девушек.

Пропажу машины обнаружили наутро. Выяснилось, что угонщик разбил автомобиль и бросил на Чеканах.

- Почему тебя забрали в полицию?

- Я угнал машину.

- Какую машину?

- Nissan.

- Откуда?

- Со свадьбы.

Ущерб оценили в 160 тысяч евро. В багажнике угнанной машины были свадебные подарки. Что стало с ними, не сообщается. За угон и аварию неблагодарному гостю грозит до трех лет тюрьмы.