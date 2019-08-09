Жителю Сорок грозит три года тюрьмы за мошенничество в социальных сетях

Три года тюрьмы грозит 20-летнему жителю Сорок за мошенничество в социальных сетях. По данным полиции, его жертвами стали по меньшей мере четыре человека, разместившие в Facebook объявления о продаже личных вещей.

Злоумышленник представлялся покупателем и просил банковские данные, а затем снимал со счетов деньги. Ущерб предварительно оценили в 42 тысячи леев. Мошенник признался, что купил на украденные деньги смартфон, ноутбук и мотоцикл.

Комментарии

Другие новости