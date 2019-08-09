Граждане Румынии проживающие за границей, будут голосовать на ноябрьских выборах президента три дня подряд

Граждане Румынии, живущие за границей, будут голосовать на ноябрьских выборах президента три дня подряд.

Кроме того, выбор можно сделать по почте. О процедуре рассказал посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ. Он напомнил, что избирателям нужно зарегистрироваться на сайте votstrainatate.ro, указав имя, идентификационный номер и приложив скан удостоверяющего личность документа.

"У зарегистрированных избирателей есть два варианта - отправить письмо с голосом в Румынию или в ее дипломатические представительства. Можно принести конверт лично", - отметил посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

На том же портале члены диаспоры могут просить открытия дополнительных участков. Для этого нужно минимум сто заявок. Во время первого тура выборов откроются в полдень 7 ноября и работать будут до вечера 9-го.

"Избиратели, которые останутся в очередях к моменту закрытия участков в последний день голосования - это девять часов вечера - смогут проголосовать до 23:59", - подчеркнул Даниел Ионицэ.

Процедуру изменили после недавних выборов в Европаламент, когда проголосовать успели не все. В Молдове тогда открыли 36 участков, и правом голоса воспользовались более 67 тысяч человек.

"На выборах в Европаламент в Молдове была зарегистрирована рекордная явка граждан Румынии. Вероятно, на президентских выборах, избирателей будет еще больше", - подытожил Ионицэ.

Пока для участия в гонке зарегистрировались пять кандидатов. Опросы прочат победу нынешнему президенту Клаусу Йоханнису.