НКМС покроет расходы больницы в селе Карпинены Хынчештского района

Уточнения по поводу работы больницы. Национальная компания медицинского страхования разъяснила нюансы по поводу финансирования медучреждения в селе Карпинены Хынчештского района.

Она покроет расходы больницы лишь до 11 июля, до дня, когда Национальный центр общественного здоровья отозвал аккредитацию, из-за того, что три помещения медучреждения не отвечают нормам.

В то же время, НКМС отметила, что ведет переговоры с администрацией больницы для решения проблемы. Однако не уточнила, что будет с финансированием медучреждения в ближайшие три месяца, в течение которых ее руководство должно устранить все недочеты, чтобы получить новую аккредитацию от Национального центра общественного здоровья.

Между тем, директор медучреждения Юрий Фрунзэ заявил несколько дней назад, что пришел к компромиссу с центральными властями и больница продолжит работу.

"Я составил отчет для дополнительного контракта на следующие три месяца, где указал сколько случаев заболеваний будем лечить и необходимые расходы. Все будет оплачено", - заявил директор больницы Кэрпинен Юрий Фрунзэ.

Напомним, на прошлой неделе Национальная компания медицинского страхования решила прекратить финансирование больницы из-за того, что у нее отозвали аккредитацию. Эта новость вызвала широкий резонанс. Ведь больница в Карпиненах обслуживает жителей 13 населенных пунктов. Некоторые сельчане лично выразили свое недовольство по этому поводу министру здравоохранения.