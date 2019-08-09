Глобальное изменение климата на планете может привести к нехватке продовольствия из-за ухудшения условий для сельского хозяйства. Об этом говорится в профильном докладе Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном 8 августа.
По мнению авторов документа, избежать острой нехватки пищи можно совместными усилиями. Как поясняют эксперты, причиной «деградации земель и почв» являются засухи, наводнения и природные пожары, и все эти явления усиливаются из-за глобального потепления, пишет НСН. Специалисты в докладе также предупреждают, что сразу на нескольких континентах может произойти серьезный продовольственный кризис, передает iz.
Чтобы избежать подобных последствий, эксперты ООН призвали потреблять меньше мяса, защищать леса и применять меньше химикатов. Исследователь университета Эксетера (Юго-Западная Англия) Рейс Тирадо назвал изменение системы ведения сельского хозяйства ключевым фактором в борьбе за Землю. Он отметил, что переход с мяса на овощи позволит освободить под земледелие занятые под животноводство земли, а это поможет накормить больше нуждающихся, пишет «Федеральное агентство новостей».
Относительно охраны лесов, эксперты ООН отметили, что вырубка деревьев и превращение земель в пастбища влияют на изменения климата — на это приходится 15–20% вредных выбросов.
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