Пластинка под названием We Are Not Your Kind стала для коллектива шестым студийным альбомом.
Ню-метал группа Slipknot выпустила первый за пять лет альбом We Are Not Your Kind. Эта пластинка является для группы шестой студийной. Вышла она на лейбле Roadrunner Record, а продюсером выступил Грег Фидельман. Об этом пишет Yahoo.
16 мая был выпущен первый сингл из нового альбома, а также клип на композицию Unsainted. В видео музыканты представали в новых образах с масками, передает Корреспондент.
После этого появился видеоролик на песню Solway Firth, а недавно выпустили клип на трек Birth Of The Cruel.
В целом альбом включает 14 композиций:
Insert Coin
Unsainted
Birth of the Cruel
Death Because of Death
Nero Forte
Critical Darling
A Liar's Funeral
Red Flag
What's Next
Spiders
Orphan
My Pain
Not Long for This World
Solway Firth
Название группы Slipknot переводится с английского как "петля" или "удавка". Создан был коллектив в сентябре 1995 года в США. В 2006 году ему присудили престижную музыкальную премию Grammy.
Участники группы носят маски и комбинезоны, и меняют из выходом каждого нового альбома.
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