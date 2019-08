Презентован первый за пять лет альбом Slipknot

Пластинка под названием We Are Not Your Kind стала для коллектива шестым студийным альбомом.

Ню-метал группа Slipknot выпустила первый за пять лет альбом We Are Not Your Kind. Эта пластинка является для группы шестой студийной. Вышла она на лейбле Roadrunner Record, а продюсером выступил Грег Фидельман. Об этом пишет Yahoo.

16 мая был выпущен первый сингл из нового альбома, а также клип на композицию Unsainted. В видео музыканты представали в новых образах с масками, передает Корреспондент.

После этого появился видеоролик на песню Solway Firth, а недавно выпустили клип на трек Birth Of The Cruel.

В целом альбом включает 14 композиций:

Insert Coin

Unsainted

Birth of the Cruel

Death Because of Death

Nero Forte

Critical Darling

A Liar's Funeral

Red Flag

What's Next

Spiders

Orphan

My Pain

Not Long for This World

Solway Firth

Название группы Slipknot переводится с английского как "петля" или "удавка". Создан был коллектив в сентябре 1995 года в США. В 2006 году ему присудили престижную музыкальную премию Grammy.

Участники группы носят маски и комбинезоны, и меняют из выходом каждого нового альбома.