В Африке запустили туристический поезд, который соединил побережья двух океанов l

Между Анголой и Танзанией запустили туристический железнодорожный маршрут длительностью 4300 км. Это первый маршрут, который соединит атлантическое побережье Африки с побережьем Индийского океана через весь континент.

Конечным пунктом поезда в Анголе является город Лобит на берегу Атлантического океана, а в Танзании — Дар-эс-Салам на побережье Индийского океана. Путешествие в одну сторону между крайними точками маршрута занимает две недели. Свой первый раундрип поезд завершил 30 июля, передает Униан.



Трасса состоит из двух частей: Танзанской железной дороги, которую в 1970-х помогло построить правительство Китая, и дороги Бенгела, построенной Китайской железнодорожной строительной корпорацией и введенной в эксплуатацию в 2017 году.







Комментарии

Другие новости