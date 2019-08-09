Гражданский активист Вячеслав Валько написал на своей странице в Facebook, что 12 августа пройдет первая акция протеста.Чтобы привлечь внимание к проблеме, работу заведений приостановят в понедельник с 10:00 до 10:30.
"Мы представители HoReCa хотим жить и работать в Молдове. Мы открытом на всех встречах экономически обосновали и доказали, что не сможем выдержать возвращение 20% ставки НДС.
Мы просили услышать нас, вы не слышите нас! Вы не оставили нам других вариантов, как перейти к акциям прямого действия.
Первая пройдет в понедельник с 10:00 до 10:30
Мы на полчаса остановим работу своих заведений, чтоб привлечь внимание к проблеме поспешного решения правительства.
Мы требуем, создания рабочей правительственной группы, для глубокого обсуждения последствий повышения НДС для сегмента HoReCa!
Обращаемся ко всем представителя HoReCa, это общая проблема и решать ее нужно вместе.
Участие в акции для ВСЕХ.
В стороне останутся только те, кто продолжает работать в "черную" и их не сильно волнует размер НДС.
Мы внимательно будем отслеживать таковых в понедельник.
Все кто поддерживают участие в данной акции, размещают баннер на своих официальных страницах.
Проносим извинения всем гостям. Мы вас любим и ценим и просим так же поддержать нас в нашей борьбе. У вас будет возможность во время проведения акции подписать петицию в поддержку наших требований.
Это начало. В понедельник мы будем протестовать в наших кафе. Если и в этот раз вы не услышите нас, то мы придем к вам!
Еще раз наше требование простое: создание правительственной рабочей группы, для обсуждения проблемы.", - написал Вячеслав Валько на своей странице в Facebook.
Комментарии
- НКМС покроет расходы больницы в селе Карпинены Хынчештского района
- Граждане Румынии проживающие за границей, будут голосовать на ноябрьских выборах президента три дня подряд
- Жителя Кишинева оштрафовали за самовольную установку камер наблюдения
- Строительство летнего театра в Калараше завершат к концу сентября
- Жители села Цынцэрены пикетировали министерство внутренних дел,требуя объяснений
- Молдова на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции
- Жильцы аварийной многоэтажки в Атаках до сих пор без крова
- Совет по телерадиовещанию и Совет по конкуренции реорганизуют
- В Кишиневе стартовал первый международный кинофестиваль "Dac Film Fest"
- Бюджетники будут отдыхать с 24 по 27 августа
- Новый клип Эда Ширана за несколько часов посмотрели миллион человек
- Психологи дали советы по распоряжению временем
- Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
- В США медведь устроил пожар в полицейской машине
- Леди Гаге грозит многомиллионный иск за песню, спетую с Бредли Купером
- Новые обвинения в адрес президента
- Недовольны ужесточением налоговой политики и грозят забастовкой
- Жильцы аварийной многоэтажки в Атаках до сих пор без крова
- Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
- "Желтый код" в Молдове: синоптики обещают сильные ливни, шквалистый ветер и град
- Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp
- Названа неуязвимая для рака группа крови
- Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День в целом благоприятен. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День в целом благоприятен. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei