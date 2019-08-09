Вячеслав Валько: HoReCa - мы хотим жить и работать в стране

Гражданский активист Вячеслав Валько написал на своей странице в Facebook, что 12 августа пройдет первая акция протеста.Чтобы привлечь внимание к проблеме, работу заведений приостановят в понедельник с 10:00 до 10:30.

"Мы представители HoReCa хотим жить и работать в Молдове. Мы открытом на всех встречах экономически обосновали и доказали, что не сможем выдержать возвращение 20% ставки НДС.

Мы просили услышать нас, вы не слышите нас! Вы не оставили нам других вариантов, как перейти к акциям прямого действия.

Первая пройдет в понедельник с 10:00 до 10:30

Мы на полчаса остановим работу своих заведений, чтоб привлечь внимание к проблеме поспешного решения правительства.

Мы требуем, создания рабочей правительственной группы, для глубокого обсуждения последствий повышения НДС для сегмента HoReCa!

Обращаемся ко всем представителя HoReCa, это общая проблема и решать ее нужно вместе.

Участие в акции для ВСЕХ.

В стороне останутся только те, кто продолжает работать в "черную" и их не сильно волнует размер НДС.

Мы внимательно будем отслеживать таковых в понедельник.

Все кто поддерживают участие в данной акции, размещают баннер на своих официальных страницах.

Проносим извинения всем гостям. Мы вас любим и ценим и просим так же поддержать нас в нашей борьбе. У вас будет возможность во время проведения акции подписать петицию в поддержку наших требований.

Это начало. В понедельник мы будем протестовать в наших кафе. Если и в этот раз вы не услышите нас, то мы придем к вам!

Еще раз наше требование простое: создание правительственной рабочей группы, для обсуждения проблемы.", - написал Вячеслав Валько на своей странице в Facebook.