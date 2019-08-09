Песня Shallow, исполненная Леди Гагой в дуэте с Бредли Купером для фильма "Звезда родилась", наверняка будет стоять особняком в карьере певицы.
За нее Гага с Купером получили "Грэмми" как лучший дуэт, именно с этого момента поклонники заговорили об их романе, а русскоязычные защитники Ирины Шейк стали атаковать "Инстаграм" разлучницы, передает Вести.
А теперь из-за этой песни Леди Гаге грозит еще и многомиллионный иск за "плагиат". По крайней мере, автор песен Стива Ронсена утверждает, что мелодию для Shallow, "украли" из его сочинения, сообщает РИА Новости.
Композитор утверждает, что Гага взяла из его песни Almost, написанной в 2012 году, "музыкальный рисунок" из трех нот (соль, ля и си-бемоль), который затем прозвучал в композиции Shallow.
Адвокат музыканта рассказал, что было намерение решить тот вопрос "полюбовно", поскольку "есть экспертиза профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство".
При этом команда Леди Гаги, по его словам, никакого заключения со своей стороны им пока не предоставила, несмотря на несколько запросов.
Между тем, как пишет издание Page Six, представители Леди Гаги никаких проблем не видят: фрагмент, о котором идет речь, можно услышать во многих произведениях — например, в треке Dust In The Wind 1978 года.
Адвокат певицы отметил, что "Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека" и добавил, что "это позорно и неправильно.
Этот трек получил две премии "Грэмми" и "Золотой Глобус", а на "Оскаре" Леди Гага побелила с Shallow в номинации "Лучшая оригинальная песня".
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