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В США медведь устроил пожар в полицейской машине
// фото: CC0 / strichpunkt
17:27, 09 Aug 2019
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В Калифорнии медведь упал на полицейский автомобиль и спровоцировал пожар, сообщил портал KRCR News.

Отмечается, что помощник шерифа округа ехал на вызов, когда медведь сорвался с обрыва и упал на капот патрульной машины. После этого автомобиль вылетел на обочину, перевернулся и загорелся, передает РИА Новости.

Водителю удалось выбраться из огня, он не пострадал. Виновник случившегося скрылся с места ДТП, о его состоянии не сообщается.




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