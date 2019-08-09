В США медведь устроил пожар в полицейской машине

В Калифорнии медведь упал на полицейский автомобиль и спровоцировал пожар, сообщил портал KRCR News.

Отмечается, что помощник шерифа округа ехал на вызов, когда медведь сорвался с обрыва и упал на капот патрульной машины. После этого автомобиль вылетел на обочину, перевернулся и загорелся, передает РИА Новости.

Водителю удалось выбраться из огня, он не пострадал. Виновник случившегося скрылся с места ДТП, о его состоянии не сообщается.