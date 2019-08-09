Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья»

Компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни к 25-летию комедийного шоу «Друзья». Об этом 8 августа говорится на сайте компании.

Так, любители конструктора смогут построить кофейню Central Perk и разместить в ней фигурки главных героев сериала — Рэйчел, Моники, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера. Как отмечает сайт kp.ru, воссоздать атмосферу можно будет при помощи множества мелких деталей и аксессуаров, в частности, синтезатора Росса, ноутбука Чендлера, гитары Фиби, «мужской сумки» Джоуи, метлы Гантера, банки с двумя печеньями, кофемашины и магнитной доски для записок, передает iz.

По словам главного дизайнера проекта, художника из Франции Аймерика Фивэ, он целую неделю смотрел сериал и читал о нем в интернете, прежде чем представить на голосование свою визуальную концепцию конструктора, сообщает телеканал «360».

В продаже набор появится 1 сентября и будет стоить около $60–70. В коробке будет свыше 1 тыс. деталей.

Американский сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Главные роли в нем исполнили Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан. За все время существования сериала было снято 10 сезонов. Шоу не раз было удостоено самых престижных премий, в числе которых «Золотой глобус», «Эмми» и Премии гильдии актеров.

В июне актриса Дженнифер Энистон не исключила перезапуск сериала «Друзья».