Психологи дали советы по распоряжению временем

Психологи рассказали, как распоряжаться своим временем так, чтобы все успевать. Советы специалистов опубликовало издание Planet Today 9 августа.

Прежде всего, советуют эксперты, для успешного тайм-менеджмента необходимо упорядочение информации. Для этого можно записывать все дела на бумаге и обозначать дату их исполнения. После этого можно приступить к выполнению поставленных задач, не отвлекаясь на мелочи, передает iz.

Чтобы успеть сделать все дела вовремя, психологи рекомендуют придерживаться принципа «30% времени работе, а 70% — себе». То есть, если какой-то из пунктов плана выполнить не удалось, то его можно переставить на следующий день под номером один.

Психологи также советуют разделять планы на «важные дела» и «не важные». Если то, что предстоит сделать, считается сложным, его лучше всего сделать в первой половине дня. Особенно важно, чтобы все поставленные задачи были выполнимы.

Кроме этого, психологи рекомендуют на время выполнения важной работы изолировать себя от отвлекающих факторов — постороннего шума, предметов. Также отмечается, что, если есть необходимость в помощи близких, не стоит ее игнорировать, пишет «Федеральное агентство новостей».

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