Новый клип британского певца Эда Ширана за первые несколько часов после публикации набрал свыше 1 млн просмотров. Ролик музыканта опубликован на видеосервисе YouTube.
Видео начинается с музыкального проигрыша на фоне ночных кадров Лондона, после чего появляется сам Ширан и начинает петь об отношениях с девушкой. После этого к нему присоединяются хип-хоп исполнитель Дэйв и рэпер Пауло Лондра, передает iz.
Поклонники британского музыканта из разных стран с восторгом встретили новую работу кумира и ставили под клипом тысячи отзывов, сообщает телеканал «360». В настоящее время под видео почти 1,5 млн просмотров.
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», это третий клип на песни Ширана из последнего, вышедшего в июле 2019 года альбома No.6.
Мировую популярность Эд Ширан завоевал в 2011 году после релиза песни The A Team. Трек тогда занял третье место в британском музыкальном чарте. С тех пор певец выпустил несколько десятков композиций. Лучшей песней всех времен в Британии признали песню Ширана Perfect.
3 августа сообщалось, что концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки.
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