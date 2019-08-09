Обложить налогами лотерейные выигрыши и отменить льготы для индустрии предлагают депутаты ПДС Дмитрий Алайба и Раду Мариан. Все, кто выиграет больше 240-ка леев, должны будут отдавать государству 12%.
По словам авторов проекта, благодаря льготам индустрия азартных игр развивается, но в бюджет значительных сумм не поступает. При этом депутаты сами себе противоречат, говоря, что государство не должно рассматривать азартные игры в качестве стабильного источника бюджетных доходов. Также Дмитрий Алайба признал, что это условие Международного валютного фонда.
"Это просто обеспечение налоговой справедливости. Мы отталкиваемся от понимания, что правила на рынке должны быть едины для всех игроков. Это неправильно по отношению ко всем, кто платит налоги", - подчеркнул депутат ПДС Дмитрий Алайба.
В столичных киосках ежедневно продают сотни лотерейных билетов. Многие покупатели - постоянные.
- Спрашивают, покупают, кто-то выигрывает.
- Какой был самый большой выигрыш?
- 250 тысяч леев. Мы продаем и радуемся удаче людей.
- Сколько билетов продаете за день?
- 180-200.
"Выигрывала и 200 леев, и 500. Вот и сейчас 200. Приятно, когда везет, и надеешься выиграть еще".
Новость о налогообложении выигрышей многих расстроила.
"Если я испытал удачу и выиграл, почему у меня должны отбирать деньги. Я ведь потратился на билет. Если уже установили правила, нельзя их менять".
Администратор фирмы-партнера "Национальной лотереи Молдовы" считает, что отмена налоговых льгот будет стимулировать теневой бизнес и ударит в первую очередь по покупателям.
Контроль над азартными играми ужесточили в 2017 году. Госкомпания "Национальная лотерея Молдовы" получила монополию. В первой половине этого года она перечислила в бюджет около 200 миллионов леев. Ввести налог на выигрыши планируют с 1 сентября.
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