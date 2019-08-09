Расследованием дела об узурпации власти займется специальная группа во главе с прокурором Виорелом Радецким

Расследованием дела об узурпации власти займется специальная группа во главе с прокурором по особым делам Виорелом Радецким. Эту информацию он лично подтвердил для нашего телеканала.

В то же время, Радецкий отрицает, что членов группы обязали подписать "заявление о неразглашении" информации. Между тем, Генеральная прокуратура не уточняет, кто именно проходит по делу, открытом по настоянию министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

А портал deschide.md пишет, что среди фигурантов значатся несколько представителей Демпартии, в том числе бывший председатель формирования Влад Плахотнюк, а также и.о. председателя Павел Филип и депутаты Андриан Канду, Александр Жиздан, Моника Бабук, Владимир Чеботарь, Сергей Сырбу и Николай Чубук. Проходят по этому делу и бывшие судьи Конституционного суда.

Журналисты отмечают, что по указанию Андрея Нэстасе список остаётся открытым и все вышеперечисленные депутаты будут лишены мандатов. Портал также уточняет, что это дело базируется лишь на жалобе министра внутренних дел.

Демократы считают расследование незаконным и требуют прекратить его. В противном случае, они намерены обжаловать распоряжение исполняющего обязанности генпрокурора в суде. ДПМ отмечает, что это дело является политическим и его открыли по указанию нынешней власти с целью отомстить демократам. Ранее партия обратилась к аккредитованным в Кишинёве дипмиссиям и представителям международного сообщества вмешаться и прекратить злоупотребления и давление со стороны новой власти.

А Андриан Канду написал в фэйсбуке, что Андрей Нэстасе уже начал избирательную кампанию и, таким образом, пытается завоевать голоса граждан.

Глава МВД для комментариев был недоступен. Ранее он заявлял, что политики не будут вмешиваться в работу правоохранительных органов. Хотя уже на второй день после назначения Дмитрия Робу на должность исполняющего обязанности генпрокурора, Нэстасе составил для ведомства повестку работы на ближайшее время.

В частности, он заявил, что 12 и 13 августа на внеочередном заседании парламента Робу может потребовать лишить иммунитета некоторых депутатов, проходящих по делу об узурпации власти.

Напомним, в июле Генеральная прокуратура отказалась открывать это дело из-за отсутствия состава преступления. Его начали после смены руководства ведомства. Ранее пресса писала, что новый исполняющий обязанности генпркурора Дмитрий Робу приходится посаженным сыном кумы Андрея Нэстасе.