Последствия сильного ливня в столице

Ливень в столице за считанные минуты превратил улицы в реки. Движение транспорта практически было парализовано.

На улице Георге Асаки на Телецентре водой смыло крышку канализационного люка, в результате чего там застряла машина и образовалась пробка. Подобный инцидент произошел и на улице Василе Лупу на Буюканах.

Встал транспорт и на Албишоаре. Там вода на некоторых участках дороги поднялась до дверей машин. Ливень, продолжавшийся почти полтора часа, стал настоящим испытанием и для пешеходов. Некоторые из них снимали обувь, чтобы перейти дорогу.

В результате дождя затопило подземный пешеходный переход на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской.

На улице Пандурилор на Ботанике ветер сорвал ветку с дерева, которая упала на две припаркованные машины. Приехавшие на место происшествия работники Зеленхоза срубили дерево.

В то же время, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям отмечает, что пока за помощью к спасателям никто не обращался.