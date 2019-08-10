В Одесской области на берегу Дуная нашли трупы свиней с АЧС

В Ренийском районе Одесской области на берегу реки Дунай обнаружили три трупа диких свиней, два из которых оказались заражены африканской чумой свиней. Об этом накануне сообщила Думская.

Информация была озвучена на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которое прошло в Рени, передаёт Корреспондент.

Эксперты нашли АЧС у мертвых кабанов, обнаруженных 3 и 6 августа на 71-й миле Дуная. У животного, прибитого 5 августа к восьмому причалу Ренийского морпорта, вируса африканской чумы свиней не обнаружили, – говорится в сообщении.

Комиссия объявила 40-дневный карантин на территориях вблизи Дуная, а объект в районе 71-й мили признан инфицированным и неблагополучным. По всей видимости, грядет новая волна уничтожения свиней в хозяйствах населения, отмечает издание.