Жители Оргеева ждут возвращения Илана Шора

Ждут бывшего мэра на родине. Жители Оргеева, которым четыре года управлял Илан Шор, надеются, что он вернется и продолжит начатые проекты. Они говорят, что готовы простить ему все преступления, в которых его подозревает полиция.

"Он построил город заново. Это он все сделал. Я помню, как в 42-ом году нас разбомбили. Пусть вернется, мы его примем."

"Все заасфальтировали, обустроили парки, тротуары. Он открыл магазины, установил светофоры. Как бы то ни было, город красивый, не то, что раньше."

"Пусть спокойно возвращается, вот чего хочу. Продолжения сделанного до сих пор в этом городе. Видите, что он сделал? Если он нас бросит, все рухнет, ничего из того, что он сделал до сих пор, не будет."

"Лучше пусть возвращается. Может, он и украл, но и многое сделал."

"Мы его очень уважаем, он нам очень помог. Очень много сделал для городов, сёл, народа. Мы ждем его. Живём надеждой на его возвращение."

Неделю назад Министерство внутренних дел объявило Шора в международный розыск. Между тем, некоторые жители Оргеева уверены, что бывшего мэра преследуют потому, что он якобы мешает нынешней власти.

"Решают те, кто у власти. Они объявляют в розыск тех, кто им мешает. Вот так."

"Те, кто ворует сейчас, ищут его. И Нэстасе, и кто еще там, все они связаны. Они избрали друг друга."

"Жаль, что он уехал, как говорит народ. Очень жаль. Он был большим молодцом, наш дом сгорел и он помог."

Напомним, Илана Шора объявили в розыск из-за того, что он незаконно покинул Молдову. Ему запрещено было покидать территорию страны, поскольку он проходил по делу о хищении из трех проблемных банков. В 2017 году его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Он обжаловал вердикт. Его дело передали в Апелляционную палату Кагула. До вынесения окончательного приговора было решено, что Шор будет находится под судебным надзором. Адвокат бывшего мэра Оргеева от комментариев отказался.