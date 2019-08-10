Группа энтузиастов из Кишинева совершила двойное восхождение - на Казбек и Эльбрус

Двойное восхождение - на Казбек и Эльбрус - совершила группа энтузиастов из Кишинева. Из городской духоты путешественники попали в мороз и снежную бурю. Для каждого из шести участников экспедиции это был вызов самому себе.

"Казбек находится в Грузии, Эльбрус находится в России. Между ними не очень большое расстояние и ходят слухи, что с одной вершины видно другую. Мы вроде как с Казбека увидели Эльбрус, но мы до сих пор не знаем был ли это он или нет. И сначала поднимаются на Казбек, чтобы пройти горную акклиматизацию и потом пойти на Эльбрус", - сказал путешественник Антон Перкин.

На Казбеке путешественникам пришлось несладко - в тот день был снег и шквалистый ветер. А вот Эльбрус встретил их доброжелательнее.

"Непосредственно на восхождение ты идешь со штурмовым рюкзаком на 25-30 литров, в который ты кладешь все самое необходимое. Ну и всегда с собой, как и у меня сейчас - трекинговые палки. Многие думают, что подняться просто так, но без палок сделать это очень тяжело", - сказал путешественник Антон Перкин.

Времени на пике у альпинистов, вопреки мифам, немного. Успеть нужно главное - войти в историю.

"Есть обязательная программа. Надо быстро сфотографироваться, попросить сфотографировать соседа, чтобы он сфотографировал тебя, сделать это не телефон, на GoPro, надо обязательно взять флаг - страны или компании. Потому что есть такая проблема - если ты что-то забыл, ты обратно уже не пойдешь", - сказал Перкин.

До обеих вершин добрались все шестеро участников команды Антона Перкина. Теперь организатор экспедиции строит планы по освоению родной Молдовы. Осталось только найти единомышленников.

"Холм Бэлэнешть в Кэлэрашском районе, обязательно хочу туда подняться, не был там никогда. Там полтора часа на машине, 20 минут наверх забежать, но как-то ноги не доходили", - отметил Перкин.