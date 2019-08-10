Ливень с градом нанес ощутимый ущерб населенным пунктам на севере Молдовы

Около 23 гектаров яблоневых садов и 48 гектаров кукурузы в селе Стурзовка Глодянского района, а также 3,5 га садов вблизи города Единцы повреждено дождями, прошедшими за последние два дня.

Как сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, в результате проливных дождей, прошедших 8 и 9 августа, пострадали многие населенные пункты страны. Порывы ветра повалили деревья в Новоаненском, Чимишлийском, Страшенском и Единецком районах.

По данным, зарегистрированным территориальными комиссиями по чрезвычайным ситуациям, дожди и сильный ветер 8 августа сорвали 47 листов шифера с крыш двух жилых домов в селе Буздуганы, а также с крыши жилого дома в Единцах. В селе Бурланешты более 500 листов шифера сорвано ветром с крыш нескольких зернохранилищ. Районные комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают работать на севере страны для оценки материального ущерба.