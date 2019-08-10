Внимание, путешественники: На многих КПП на границе с Украиной образовались километровые пробки

В некоторых пунктах пересечения границы зарегистрирован увеличенный поток транспортных средств, в результате чего движение затрудняется и увеличивается время ожидания.

По данным Пограничной полиции, сегодня утром с 5:30 начало увеличиваться время ожидания на КПП Паланка (более 30 минут). В направлении выезда из страны образовалась колонна примерно из 40 транспортных средств, передает Молдпрес.

Четыре пограничных и таможенных органа Молдовы и Украины работают на полную мощность, увеличено число сотрудников, открыты все полосы для таможенной проверки.

Интенсивное движение отмечается в пункте пропуска Крива, в направлении выезда из Республики Молдова (в настоящее время там находится около 40 автомобилей). Время ожидания пересечения границы достигает часа.

Проблематично движение и через КПП Мирное. По оценкам, этот увеличенный поток будет сохраняться все утро.

В контексте сложившейся ситуации, когда многие граждане решают уехать за пределы страны, Пограничная полиция рекомендует путешественникам диверсифицировать выбор контрольно-пропускных пунктов для пересечения границы.

За последние 24 часа на КПП зарегистрировано 72316 пересечений, из которых большее количество пересечений – 38239 – зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова. Наиболее загруженные пункты пересечения границы - Леушены и Кишиневский международный аэропорт.