Претенденты на должность генпрокурора могут подать документы до 10 сентября

Претенденты на должность генпрокурора могут подать документы до 10 сентября. Прием заявлений стартовал вчера, 9 августа, по решению Высшего совета прокуроров. Министр юстиции Олеся Стамате настаивала, что этот процесс следует начать в сентябре, поскольку парламент собирается внести поправки в закон о назначении генпрокурора. Однако члены ВСП ответили отказом.

По их мнению, планирующиеся изменения могут привести к политизации конкурса. Премьер-министр Майя Санду, комментируя решение совета, заявила, что он проигнорировал ожидания общества.

"Время истекло. Довольно! Правительство займет более жесткую позицию. На следующей неделе, на заседании кабмина, мы обсудим вопрос о срочном создании при премьер-министре бюро по борьбе с коррупцией и реформе юстиции", - сообщила премьер-министр Майя Санду.

В свою очередь, глава ВСП отметил, что решение о начале конкурса было принято в строгом соответствии с законом.

Должность генерального прокурора освободилась месяц назад, после отставки прежнего главы ведомства Эдуарда Харунжена. Он мотивировал свой уход беспрецедентным давлением со стороны некоторых политиков - на него лично и генпрокуратуру. А в конце июля парламент назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Дмитрия Робу.