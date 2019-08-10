В бельгийском парке дикой природы Пайри Дайза, расположенном недалеко от Брюсселя, у большой панды Хао-Хао родились детеныши-близнецы.
Об этом сообщили представители зоопарка, передает euronews.com
Малыши, которых здесь называют "розовыми креветками", находятся в добром здравии. Хао-Хао заботится о них с поразительной материнской любовью.
Появление на свет крошечных панд в парке считают чудесным событием, поскольку и сегодня бамбуковые медведи находятся под угрозой вымирания.
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