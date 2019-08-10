В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

В ряде регионов Греции 10 августа объявлен пятый, высший уровень пожарной опасности. Об этом сообщает служба гражданской защиты страны.

Экстремальные погодные явления связаны с жарой и сильным ветром — его порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха достигнет 41 °С и продержится в Греции три дня. Вместе с продолжительной засухой и низкой влажностью это повышает риск пожаров, передает Известия.

По информации службы гражданской защиты Греции, пятый уровень пожарной опасности действует в Аттике, центральной и южной Эвии, Восточной Виотии, в Коринфе, Арголиде, Аркадии и восточной Лаконии.

Четвертая категория опасности объявлена в оставшейся части Пелопоннеса, на островах северной и южной частей Эгейского моря, в Западной Греции и на Ионических островах.

Сообщается, что пожарные команды и аварийные службы приведены в режим боевой готовности. Греческие власти призвали население принять меры предосторожности для защиты окружающей среды и имущества и избегать действий, которые могут привести к пожару.

Ранее синоптики сообщили, что аномальная жара в Европу пришла с волной горячего воздуха из Африки. В июле температурные рекорды были побиты в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Во Франции объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, а в начале июня в нескольких европейских странах шесть человек погибли из-за аномальной жары.