Биоаналог инсулина Strim исключен из государственного регистра медикаментов

Биоаналог инсулина Strim, который назначали больным сахарным диабетом, исключен из государственного регистра медикаментов. Такое решение приняло Агентство по лекарствам. По последним данным, побочные действия препарата проявились у ста одного пациента.

При этом еще в начале недели в агентстве говорили, что Strim соответствует требованиям. Это подтвердила и министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире частного телеканала.

”Дело не в качестве препарата Strim. У нас есть результаты лабораторных анализов. Примеси найдены не были. Но мы не можем доказать его эффективность. Для этого нужно сравнить разные препараты на выборках пациентов", - сказала министр здравоохранения Алла Немеренко.

В стране осталось еще 44 тысячи коробок препарата. Его будут раздавать диабетикам, пока запасы не кончатся. Чем заменят Strim, пока неизвестно.

Напомним, в конце прошлого месяца в Национальном центре по госзакупкам в здравоохранении провели обыски. Директора центра Ивана Анточа уволили. В НЦБК заявили, что это связано с закупками именно этого препарата.