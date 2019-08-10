РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.

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