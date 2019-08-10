Исполняющим обязанности директора "Молдтелекома" стал бывший полицейский. Админсовет компании назначил на эту должность Игоря Сырбу. Как сообщает портал "Молдстрит", он 13 лет служил в судебной полиции, затем в НЦБК.
Также он возглавлял управление следственной инспекции, а последний год был начальником службы охраны коммерческого банка.
Пост директора "Молдтелекома" стал вакантным месяц назад после отставки Дана Митрюка. Он руководил компанией с 2016 года.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возрастет вероятность отравления. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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