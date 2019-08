— Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место, — сообщила Служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

Стихия также повредила более 100 домов, местами полностью сорвав крыши, из-за чего оказались заблокированными некоторые дороги, что значительно усложняет работу спасательных служб. Точное количество повреждённых автомобилей пока не установлено, пишет life.

WOW... Strong #Tornado from Petange, Luxembourg this afternoon 9th of August! Video via Yves Reiff #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/dfm3rzD5et