Врачи назвали самые полезные каши

О том, что каши полезны для здоровья знают все. Какие именно из каш приносят наибольшую пользу для организма, рассказал известный врач и телевизионный ведущий Александр Мясников.

Каша, приготовленная из дикого и необмолоченного, а также красного риса, полезна для человеческого организма. Необработанна крупа содержит массу белка и аминокислоты, принимающие участие в образовании мышечных волокон, стимулирующие выработку гормонов, ферментов и антител. Кроме того, данные аминокислоты поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы, а также улучшают мозговую активность, пишет вести-ua.



Перловая и пшенная каши препятствуют накоплению жира в организме, Они также стимулируют работу печени и сердца, отмечает Мясников.

Превосходным чистильщиком кровеносных сосудов является овес. Поэтому ценность овсяной каши трудно переоценить. В овсянке содержится клетчатка бета-глюкан, которая не дает вредному холестерину всасываться и способствует его выведению естественным путем.

Самой полезно кашей Мясников считает гречневую. Растительные волокна, содержащиеся в крупе, улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Повышенное содержание кальция, магния, калия и фолиевой кислоты благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Для больных диабетом, гречка незаменима. При ее употреблении сахар в крови повышается плавно из-за присутствия в гречке волокон и аминокислот.